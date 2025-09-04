IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Желязков: Няма данни за заглушаване на сигнала на самолета на Фон дер Лайен

Премиерът беше изслушан в НС във връзка с посещението на председателя на ЕК

04.09.2025 | 09:45 ч. Обновена: 04.09.2025 | 10:54 ч. 53
БГНЕС

БГНЕС

Парламентът изслушва министър-председателя Росен Желязков във връзка с информация за проблем с GPS сигнала при кацането на самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив в неделя.

Това е първа точка в програмата на Народното събрание.

"Извършени са измервания на радиочестотния спектър. Няма данни за изменения на спектъра на GPS-честотите, както и на честотата на кулата на РВД в Пловдив", каза министър-председателят от трибуната на Народното събрание.

По думите му не са констатирани изменения на честотите в района на летище Пловдив, не са получени и доклади за проблеми с радиочестотите от други прелитащи самолети край Пловдив в това време.

"От разговора между командира на полета и екипажа няма данни за притеснения относно полета. Дискусията между командира и кулата е била по отношение на начина на кацане. Транспондерът на самолета е излъчвал отличен сигнал, няма данни за заглушаване", добави Желязков.

Премиерът посочи, че системите на самолета са били в изправност, а машината е била водена от постоянно от РВД.

“Подобни случай не се класифицират като инциденти”, категоричен е премиерът.

"Системите на самолета са били в изправност и машината е била водена постоянно от РВД. Към ДАНС не е постъпвал сигнал за заглушаване на сигнала на летището в Пловдив", каза още Желязков.

Урсула фон дер Лайен България посещение ВМС-Сопот GPS самолет заглушен сигнал Росен Желязков
