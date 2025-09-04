Таков за сагата "Китай": Премиерът не е началник на шефа на БСП, за да нарежда

"Премиерът не е началник на председателя на БСП, за да му нарежда къде да ходи и с кого да се вижда", заяви пред bTV Иван Таков, зам.-председател на БСП. Коментарът му идва по повод спекулациите и дискусиите около посещението на вицепремиера Атанас Зафиров и делегацията на социалистическата партия в Китай.

Официално визитата е по партийна линия, по покана на Китайската народна република и генерален секретар на Китайската комунистическа партия Си Дзинпин. Делегацията е водена от председателя на Националния съвет на БСП и на коалиция "БСП - ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА" Атанас Зафиров. Делегацията присъстваха на официалния военен парад в Пекин по повод 80 години от края на Втората световна война.

"Изключително несериозно е това, което чух от премиера Желязков, че вицепремиерът, министър и двама заместник-министри са на екскурзия в Китай”, коментира Таков и добави, че те са на официално посещение там. "Не партийно, не и държавно", подчерта Таков и добави, че неотложни ангажименти са му попречили да бъде част от делегацията.

Зам.-председателят на БСП определи посещението в Китай като добро начало за развитие на взаимоизгодни икономически отношения между двете страни.

"Това е втората икономика в света в момента. Всички държави от Европейския съюз се стремят да поддържат отлични икономически отношения с Китай. Изключително важно е България да прави същото. Освен това, визитата е по повод 80-годишнината от победата над хитлерофашизма. Ако някой иска да правим ревизия на този исторически период, нека ясно да го заяви. БСП има отношения с ККП от 76 години и подписан договор за приятелство. И няма нищо по-нормално от това да покажем нашето уважение към многобройните жертвите, които е направил китайският народ по време на Втората световна война”, категоричен е Таков.

Той припомни, че само преди два месеца Атанас Зафиров беше на официално държавно посещение в Китай в качеството си на вицепремиер.

"Интересно защо тогава никой не направи никакъв коментар. Истината е, че определени хора говорят в момента така, че да се харесат на определени държави. Същите тези държави, които, за разлика от нас, поддържат много добри икономически отношения с Китай".