Агресията сред младежите расте, отсъства ли държавата?

Две истории – на пръв поглед различни, но обединени от едно и също лице - агресията на младите хора.

В София група младежи подкараха трамвай призори. Машината дерайлира, разби се в подлез, смаза автомобили. За щастие нямаше жертви и само късметът спаси живота на хората.

В Русе директорът на полицията бе пребит зверски от младежи, на които е направил забележка. Той се бори за живота си, след като стана жертва на безпричинна жестокост.

Две лица на едно и също явление – безразсъдство, липса на страх от закона, демонстрация на сила. Зад тях обаче прозира по-дълбокият проблем, а именно, че държавата отсъства. Няма система, която да възпира, няма авторитет, който да се уважава. Младежката агресия днес не е изключение, а се превръща в тревожна тенденция.

За генезиса на негативните обществени процеси - разговор в студиото на "Директно" с психолога Калина Иванова от Глобална инициатива в психиатрията.

Вижте разговора във видеото