Гасят пожар край Чипровци, има засегнати изоставени вили

Огънят гори на около 500 декара в района на разклона за Чипровския манастир

05.09.2025 | 19:23 ч. Обновена: 05.09.2025 | 20:43 ч.
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Пожар на голяма площ е пламнал в следобедните часове по склоновете на Стара планина в община Чипровци, съобщи за БТА директорът на Областната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Монтана комисар Венцислав Райков.

Огънят гори на около 500 декара в района на разклона за Чипровския манастир и вилната зона на Чипровци в землищата на селата Железна и Митровци, обхванал е предимно сухи треви и храсти, но има и засегната широколистна гора, както и изоставени вили на хора от Чипровци и други селища.

Всички обитаеми вили са запазени от служителите на пожарната, не се налага евакуация на хора.  

В момента шест противопожарни екипа се борят с огнената стихия, в гасенето участват и 10 лесничеи, служители на Община Чипровци, както и доброволци от Чипровци и други селища на общината. Гасенето на огъня се затруднява от пресечения терен в планината и от силен вятър в района на пожара. Правим всички възможно и се надявам да се справим, заяви комисар Райков.

Това се случи Dnes

чипровци пожар
