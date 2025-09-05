Гасят пожар край Чипровци, има засегнати изоставени вили

Пожар на голяма площ е пламнал в следобедните часове по склоновете на Стара планина в община Чипровци, съобщи за БТА директорът на Областната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Монтана комисар Венцислав Райков.

Огънят гори на около 500 декара в района на разклона за Чипровския манастир и вилната зона на Чипровци в землищата на селата Железна и Митровци, обхванал е предимно сухи треви и храсти, но има и засегната широколистна гора, както и изоставени вили на хора от Чипровци и други селища.

Всички обитаеми вили са запазени от служителите на пожарната, не се налага евакуация на хора.

В момента шест противопожарни екипа се борят с огнената стихия, в гасенето участват и 10 лесничеи, служители на Община Чипровци, както и доброволци от Чипровци и други селища на общината. Гасенето на огъня се затруднява от пресечения терен в планината и от силен вятър в района на пожара. Правим всички възможно и се надявам да се справим, заяви комисар Райков.