Новини

Съдът остави в арест 22-годишния мъж, обвинен за дерайлирането на трамвая

Кръвната му проба отчела наличие на наркотици

06.09.2025 | 16:10 ч. Обновена: 06.09.2025 | 16:52 ч. 2
Постоянен арест за 22-годишния мъж, обвинен за дерайлирането на трамвай в София. Това стана ясно след заседанието на съда в събота.

Кръвната проба на Даниел Терзиев, взета след задържането му, е показала наличие на кокаин и марихуана. По свидетелски показания на негов приятел, както и според токсикологична експертиза, той е бил и пиян, когато е дръпнал ръчката на мотрисата.

По-рано прокуратурата внесе мярката на неотклонение на Терзиев, който беше задържан заради катастрофата с трамвай в София. Обвинението поиска постоянно задържане под стража, тъй като твърди, че действията му са били с умисъл. Защитата настоя за домашен арест.

Известно е, че през месец април мъжът е бил осъждан за кражба, следователно действието му е рецидив. 

Терзиев помоли съда за по-лека мярка и заяви, че "всичко беше непремислено".

Припомняме, че на 2 септември трамвай дерайлира и се вряза в подлеза близо Румънското посолство в София. Превозното средство било оставено без надзор от ватмана около 5:30 ч. във вторник на спирка "Ул. Александър Жендов". Влачило се е по шосето в продължение на десетки метри. Няма пострадали хора, но са ударени седем автомобила. Обърнали са се две мотриси, потрошен е стълб, както и стълбище на подлез.

арест трамвай обвинен съд София
