Три жертви погълна морето през последните дни

Морето взе още три жертви, съобщиха от полицията.

Трагедиите са се разиграли в Царево, Несебър и Созопол.

В Царево случаят е от петък, когато рано сутринта е получено съобщение за това, че в морето в района на "Боруна" под Морската градина в града е забелязано мъжко тяло. Констатирано е, че това е 23-годишен австрийски турист, пристигнал в България няколко дни по-рано. Тялото на мъжа е откарано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ – Бургас.

По случая е образувано досъдебно производство.

Малко по-късно на същия ден в Несебър е получено съобщение за инцидент в района на централния плаж пред хотел "Синя перла". Там в морето се удавил 63-годишен молдовски турист. Тялото му е откарано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ – Бургас, а работата по случая продължава.

В неделя по обяд в Районно управление - Созопол е получено съобщение за това, че на плаж "Градина – юг" в морето се удавила 64-годишна жена от Ямбол. Тялото ѝ е откарано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ – Бургас, а по случая е образувано досъдебно производство.