В кадър: Над 150 издателства на "Алея на книгата"

Снимка: Димитър Кьосемарлиев 1 / 28 / 28

Започна 13-ото издание на "Алея на книгата". Посетителите могат да избират сред хиляди заглавия от над 150 издателства.

Столицата отново се превръща в литературна сцена. "Алея на книгата" тази година обещава най-мащабното си издание досега. Пространството пред Националния дворец на културата и булевард "Витоша" оживява с истории, вълнуващи срещи и нови открития.

"Закриваме откритите алеи тази година с може би най-мащабната "Алея на книгата" на открито, провеждана досега - 13-та поредна година, където общо взето булевард "Витоша" и паркът на НДК придобиват друг смисъл. Смисъл на настроение, на преживявания, на срещи със съвременни български писатели, илюстратори и преводачи", каза Петя Господинова от Асоциация "Българска книга".

Още от първите часове алеята събира хиляди посетители, а щандовете изобилстват от нови заглавия.

"Атмосферата е невероятна, независимо че температурите са 30 градуса, но всъщност има една енергия, едно жужене. Хората се върнаха и искат много нови книги", заяви издателят Христо Блажев.

В програмата са предвидени повече от 200 събития

Посетителите ще имат възможност да се срещнат с писатели и да получат автограф от тях. Посланието на организаторите и тази година е ясно - каузата за повече грамотност и любов към книгите.

"Това е истински празник за четящите хора, защото те са изключително отговорни, с оглед на всичко това, което се случва през последните години и седмици", каза още Господинова.

Работното време е от 10:00 до 20:00 ч., а събитието ще продължи до 14 септември.

На "Алея на книгата" издателствата предлагат редица намаления.