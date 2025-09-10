IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
СДВР издирва 9-годишно момиче от София

Момичето е в неизвестност от 9 септември

10.09.2025 | 10:48 ч. Обновена: 10.09.2025 | 12:09 ч. 7
Снимка: СДВР

Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) издирва 9-годишната Селин Василева Велинова.

Момичето е в неизвестност от 9 септември, когато е напуснало дома си в квартал „Христо Смирненски“ и оттогава е в неизвестност.

Момичето е около 150 сантиметра високо, с дълга кестенява коса с бретон. Има пъстри очи. 

Детето е облечено със синьо-бял къс гащеризон, бюстие с надпис „Calvin Klein“. Било е с черни ролери.

Майката на третокласничката умолява всеки, който има информация за Селин, да се свърже с телефон 112 или най-близкото районно управление на МВР.

