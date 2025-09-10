IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
3 трика за почистване на килим

За повече чистота в дома

10.09.2025 | 14:05 ч. Обновена: 10.09.2025 | 15:16 ч. 0
Снимка: istock

Снимка: istock

Редовната поддръжка на вашия килим е задължителна, особено ако сте собственик на домашен любимец. Вижте няколко лесни трика, за да почистите килима си:

Освежете килима си: направете си собствен ароматен освежител за килими

Килимите ни дават много уютно и топло усещане. Но, неприятно е, че килимите се замърсяват лесно и могат да миришат. Ако имате проблеми с ужасен миризъм, идваща от килимите ви, ето един съвет за вас! Отървете се от микроби и мръсотии в килима си, като използвате този естествен „Направи си сам“ освежител за килими.

Ще ви трябват:

  • бутилки с пулвелизатор;
  • 2 чаши сода бикарбонат;
  • 1-2 супени лъжици боракс;
  • 10 капки от любимото ви етерично масло.

Напръскайте върху килимите си и оставете за поне 15 минути. Можете дори да го оставите за една нощ. След като престои достатъчно дълго, почистете го старателно с прахосмукачка. Домът ви и прахосмукачката ви ще ухаят невероятно!

Източник: 3 евтини трика за почистване на килим

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

почистване на дома килими хигиена в дома
