3 трика за почистване на килим

Редовната поддръжка на вашия килим е задължителна, особено ако сте собственик на домашен любимец. Вижте няколко лесни трика, за да почистите килима си:
Освежете килима си: направете си собствен ароматен освежител за килими
Килимите ни дават много уютно и топло усещане. Но, неприятно е, че килимите се замърсяват лесно и могат да миришат. Ако имате проблеми с ужасен миризъм, идваща от килимите ви, ето един съвет за вас! Отървете се от микроби и мръсотии в килима си, като използвате този естествен „Направи си сам“ освежител за килими.
Ще ви трябват:
- бутилки с пулвелизатор;
- 2 чаши сода бикарбонат;
- 1-2 супени лъжици боракс;
- 10 капки от любимото ви етерично масло.
Напръскайте върху килимите си и оставете за поне 15 минути. Можете дори да го оставите за една нощ. След като престои достатъчно дълго, почистете го старателно с прахосмукачка. Домът ви и прахосмукачката ви ще ухаят невероятно!
