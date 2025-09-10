Асен Василев: Митов излъга българския народ два пъти още по-грозно

МВР излъга грозно. Това заяви пред журналисти в парламента лидерът на „Продължаваме промяната" и депутат от ПГ на ПП-ДБ Асен Василев.

Василев коментира записите във връзка със случая с директора на ОДМВР-Русе Николай Кожухаров и младежите.

„Министърът на МВР излъга българския народ два пъти още по-грозно", заяви той.

Според него проблемът е, че институциите, които трябва да спазват реда и закона, да се грижат за сигурността на българските граждани и да докладват истината в съда, са излъгали съда и българските граждани. „Това си е за оставка на министър отвсякъде", категоричен е Василев.

В България принципът невинни до доказване на противното явно не важи, смята той.

„Всички хора, които са неудобни на организираната престъпна група на властта в момента се репресират с и без причина, а всички, които са им удобни, над тях е опънат „чадър". Тези младежи са абсолютно неудобни, защото очевидно са пребили един шеф, който е приближен до някой от т.нар. "делянки на властта", добави Василев, като уточни, че не е нормално човек да бъде пребиван.

На въпрос какви са очакванията му от съда в петък, когато ще се гледат мерките на кмета на Варна Благомир Коцев и бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов, лидерът на ПП отговори така: „Няма как да имаме очаквания, трябва да видим как ще се произнесе съдът. Ако се произнесе по право, би следвало те да са си вкъщи – дали под гаранция, дали под някаква друга форма, докато върви разследването срещу тях. След това, ако имат доказателства, тези доказателства да бъдат разгледани в съда в едно дело и съдът да се произнесе дали са виновни, или невинни."

Задържането преди съдебния процес трябва да е изключение за супер тежки случаи от типа убийство и т.н., добави Василев. „Това, което виждаме, е абсолютен произвол в това отношение. А с какво са неудобни – неудобни са с това всички тези хора, че пречат на властта да ограбва българския народ", допълни още той.