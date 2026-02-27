Потвърдиха раздялата на Карди Би и Стефон Дигс

Най-накрая беше разкрита повече информация за раздялата между Карди Би и Стефон Дигс. Според слуховете, рапърката и играчът на американски футбол са се разделили около Супербоул, който се проведе на 8-и февруари.
За връзката между звездите се разбра през февруари 2025 г. А през ноември те се сдобиха с първото си общо дете, което е момче.
Сега източник на "Us Weekly" споделя, че Карди и Стефон са скъсали няколко дни преди мача.
Но и преди да се разделяли.
"Винаги имаше възходи и падения. Това не е първият път, в който са късали", коментира още източникът.
Но рапърката не е с разбито сърце.
