Потвърдиха раздялата на Карди Би и Стефон Дигс

Връзката им е на приливи и отливи

27.02.2026 | 23:15 ч. 2
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Най-накрая беше разкрита повече информация за раздялата между Карди Би и Стефон Дигс. Според слуховете, рапърката и играчът на американски футбол са се разделили около Супербоул, който се проведе на 8-и февруари.

За връзката между звездите се разбра през февруари 2025 г. А през ноември те се сдобиха с първото си общо дете, което е момче. 

Сега източник на "Us Weekly" споделя, че Карди и Стефон са скъсали няколко дни преди мача.

Но и преди да се разделяли.

"Винаги имаше възходи и падения. Това не е първият път, в който са късали", коментира още източникът.

Но рапърката не е с разбито сърце.

звезди Карди Би Стефон Дигс двойка раздяла
