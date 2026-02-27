На 59 г.: Хали Бери прави най-хубавия секс в живота си

Хали Бери разкри, че преживява най-добрия секс в живота си именно сега - на 59 години. Актрисата има връзка с музиканта Ван Хънт от 2020 г., като двамата вече дори са сгодени.
Сексуалният ѝ живот никога не е бил добър. Сега тя е с любовта на живота си, затова прави "най-страхотния секс".
"Ние правим най-невероятния секс, който двама души могат да правят", коментира звездата в подкаста "Sex with Emily".
Хали каза, че се е излекувала и затова връзката с Ван е успешна.
Още за връзката четете в teenproblem.netТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.