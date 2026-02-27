IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 1

На 59 г.: Хали Бери прави най-хубавия секс в живота си

Щастлива е с Ван Хънт

27.02.2026 | 22:45 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Хали Бери разкри, че преживява най-добрия секс в живота си именно сега - на 59 години. Актрисата има връзка с музиканта Ван Хънт от 2020 г., като двамата вече дори са сгодени.

Сексуалният ѝ живот никога не е бил добър. Сега тя е с любовта на живота си, затова прави "най-страхотния секс".

"Ние правим най-невероятния секс, който двама души могат да правят", коментира звездата в подкаста "Sex with Emily".

Хали каза, че се е излекувала и затова връзката с Ван е успешна.

Още за връзката четете в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Хали Бери секс Ван Хънт
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem