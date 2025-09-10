Протест срещу предмета "Добродетели и религии" в столицата

В центъра на София граждани излизат на протест в защита на светския характер на българските училища. Те твърдят, че при евентуалното изучаване на религиозен предмет той ще служи за пропаганда.

Протестът е под надслов "Училището не е църква, нито джамия".

Причината за демонстрацията е решението предметът "Добродетели и религии" да влезе в училище. Според МОН часът цели възпитаване на морални и граждански ценности в учениците, но протестиращите се противопоставят на тази идея.

"Информация за всички религии има предостатъчно, тя може да бъде интегрирана в съществуващото учебно съдържание от 1 до 12 клас, няма никаква необходимост. Никой не си е направил труда да провери за потенциалното увеличение на агресията. Как ще се отрази на едни деца, които едните в 1 клас учат ислям, а другите - православие", попита протестиращ.

"Нито един ученик няма да учи религия насила и ще има възможност за избор, Ние в момента имаме религия в българската образователна система и няма никаква драма. Това, което правим, е, че единствено разширяваме достъпа", каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

