Млад пътешественик загина трагично в Царево

23-годишният австрийски пътешественик Мориц Пренингер трагично загина в България. Той започва пътешествието си с каяк по река Дунав на 6 юни. Целта му е да премине пътя от Линц до Истанбул и активно документира приключението си в Instagram, където близо 10 хиляди последователи следят всеки етап от неговото пътуване.

“Обичам приключенията“, обяснява мотивацията си младежът.

Радостното му приключение обаче приключва трагично. Мориц е починал при инцидент с гмуркане в Царево. Новината беше потвърдена от неговото семейство.

Официално ОД на МВР-Бургас съобщава за изваденото тяло на удавника. Сигналът е получен на 5 септември около 07.00 часа. В морето в района на “Боруна“ под Морската градина на Царево е забелязано мъжко тяло. То е откарано за аутопсия в отделение „Съдебна медицина“ към УМБАЛ – Бургас. По случая е образувано досъдебно производство.

Кметът на родната му община също потвърди трагичната вест. Родителите на Мориц са заминали за България, за да се запознаят с детайлите.

Точните обстоятелства около смъртта на младия авантюрист все още не са напълно известни, но според близките му и местните власти става дума за нещастен случай. Властите в София и Виена поддържат контакт, пишат австрийските медии.

Мориц Пренингер беше популярен сред пътешественици и приключенци в социалните мрежи и често споделяше кадри от своето каяк-пътешествие по Дунав и Черноморието. Неговата внезапна смърт предизвика широк отзвук сред последователите му. / БГНЕС