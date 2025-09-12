Министър Митов към Лена: Живеете си във Фейсбук, там ще си и останете

Министърът на вътрешните работи Даниел Митова даде нови подробности около случая с пернишкия прокурорски син и каза, че работата по издирването на Васил Михайлов продължава.

“Органите на реда са си свършили работата, проведени са незабавни действия. Васил Михайлов е обявен за общодържавно издирване и съм оптимист, че ще си получи заслуженото“, каза Митов по време на парламентарния контрол.

Митов добави, че от 2022 година насам полицията работи по три досъдебни производства срещу Михайлов. На 11 април тази години той получи присъда от 4 години затвор за общо 8 престъпления.

Въпреки това на 12 юни бе подаден нов сигнал за побой, след който прокуратурата отново обяви младия мъж за издирване. По думите на министъра полицията използва всички налични ресурси за противодействие на престъпността и работи активно по случая.

Митов отправи и остра реплика към Лена Бориславова от ПП-ДБ и каза, че няма никаква връзка с действителността. “Вие си живеете във Фейсбук, там ще си и останете като гледам.

Повод за реакцията му бе атака от страна на Бориславова, която преди да отправи въпрос реши да го смъмри за онлайн поведението му. По-рано днес от ПП-ДБ се възмутиха, че Фейсбук призив на депутата от ГЕРБ Любен Дилов държавата да бие хората, която я плюят, е харесан и от вътрешния министър.