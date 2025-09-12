Дрон изплува на Северния плаж в Бургас

Мъж, който се е разхождал край брега сутринта около 09:30 часа, е забелязал, че на Северният плаж в Бургас е изплувал военен дрон. Мястото е в района на кайт училището, по пътя към Солниците, съобщава “Труд”.

"Разбрахме, че дронът е изхвърлен в района на бившия Евин плаж. Пристигнали са експерти, които уточняват дали е военен", разказаха спасители на ивицата.

Районът наоколо е бил отцепен и впоследствие дронът е бил премахнат.

Според очевидци липсвала цялата задна част и дясното крило на дрона.