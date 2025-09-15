IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 102

Рашидов: На този етап кабинетът стои приятно и адекватно

Обществото има тежки проблеми, посочи бившият председател на НС

15.09.2025 | 20:48 ч. Обновена: 15.09.2025 | 21:59 ч. 7

"Обществото има тежки проблеми. Вотове на недоверие, които не са подплатени с аргументи и няма ясна концепция какво да бъдат като развитие по-нататък, са смешни, слаби и неаргументирани. На този етап кабинетът стои приятно и адекватно. Премиерът е опитен и уравновесен човек", заяви бившият министър на културата и председател на НС Вежди Рашидов в "Денят ON AIR".

Според него такива вотове на недоверие могат само да сплотят управляващите.

"Плевен не е проблем на това правителство, а за това правителство. Скоро ще дойде и в София. Има тръби, които не са пипани от години. Ние не спомагаме правителството да се справи с тези проблеми. Бих казал, че са на 50 години. Едва ли едно правителство може да се справи с нещо, което години наред е трупано", обясни Рашидов за Bulgaria ON AIR.

Свързани статии

Отговорните партии трябва да държат ключа за стабилността, категоричен е той.

"Отговорността налага всичко да бъде в интерес на хората. Останалото дестабилизира обществото. Медиите вместо с "добро утро" започват с катастрофи, марихуани - това значи, че няма държава. Във времето сме направили такива дела, че сме развалили държавата. Всеки да раздава правосъдие значи липса на правосъдие", изтъкна гостът.

Вижте видеото с целия разговор

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Вежди Рашидов Bulgaria ON AIR
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem