Рашидов: На този етап кабинетът стои приятно и адекватно

"Обществото има тежки проблеми. Вотове на недоверие, които не са подплатени с аргументи и няма ясна концепция какво да бъдат като развитие по-нататък, са смешни, слаби и неаргументирани. На този етап кабинетът стои приятно и адекватно. Премиерът е опитен и уравновесен човек", заяви бившият министър на културата и председател на НС Вежди Рашидов в "Денят ON AIR".

Според него такива вотове на недоверие могат само да сплотят управляващите.

"Плевен не е проблем на това правителство, а за това правителство. Скоро ще дойде и в София. Има тръби, които не са пипани от години. Ние не спомагаме правителството да се справи с тези проблеми. Бих казал, че са на 50 години. Едва ли едно правителство може да се справи с нещо, което години наред е трупано", обясни Рашидов за Bulgaria ON AIR.

Отговорните партии трябва да държат ключа за стабилността, категоричен е той.

"Отговорността налага всичко да бъде в интерес на хората. Останалото дестабилизира обществото. Медиите вместо с "добро утро" започват с катастрофи, марихуани - това значи, че няма държава. Във времето сме направили такива дела, че сме развалили държавата. Всеки да раздава правосъдие значи липса на правосъдие", изтъкна гостът.

