В планините е облачно и мъгливо, не е подходящо за туризъм

От ПСС са помогнали на жена да слезе от местността около хижа "Плевен"

17.09.2025 | 09:52 ч. Обновена: 17.09.2025 | 11:32 ч. 0
БГНЕС

Не са подходящи условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на БЧК. Времето е облачно и мъгливо, вятърът е умерен, а температурите са между 5 и 12°. 

От ПСС вчера са помогнали на жена с болки в краката да слезе от местността около хижа „Плевен“.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология над планините облачността ще е значителна и на места ще има валежи от дъжд, в отделни райони, главно в Родопите, придружени с гръмотевици.

След обяд от северозапад облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра - около 9°.

