След арогантното шофиране на НСО: Кога службата може да нарушава закона?

Грубо нарушение на правилата или изпълняване на служебните задължения - тези две позиции се сблъскват след появата на нашумелия клип, който показва кортеж на НСО, движещ се с висока скорост сериозно в насрещното платно.

По закон превозните средства със специален режим могат да нарушават правилата за движение по пътищата, но само в определени ситуации. Но не за първи път шофирането на НСО става обект на коментари

"Да не създават опасност за останалите участници и да има необходимост това нарушаване. Само че в България НСО си кара по този начин - груб, арогантен, безпардонен, без да има необходимост за нарушаване на правилата", коментира експертът Владимир Тодоров пред телевизия Bulgaria ON AIR.

Кадрите взривиха социалните мрежи

На кадрите, нашумели в социалните мрежи, се вижда как кортеж от коли на службата, шофират с висока скорост в насрещното платно на извънградски път. Една от колите на НСО дори подава светлинен сигнал на шофьора отсреща, който е принуден да навлезе в банкета, за да не се сблъска с кортежа.

Бившият шеф на НСО Димитър Димитров обясни, че е възможно в случая отсрещният автомобил да е възприет като "потенциална заплаха".

"Когато минава кола със специално предназначение със съответните звукови и светлинни сигнализации, минава втори автомобил и виждаш, че отсреща идва кола, която по никакъв начин не реагира на сигналите. Този автомобил се явява потенциална заплаха. Именно заради това оперативният автомобил навлиза в лентата за насрещно движение", подчерта Димитров.

От НСО ще извършат вътрешна проверка по случая, въпреки че защитиха служителите си и отбелязаха позволените им по закон правомощия.

Службата насочи вината за опасната ситуация към автомобила, от който е заснет клипът.

"Националната служба за охрана определя поведението на пътя на автора на видеоматериала като рисково и дори като заплаха както за неговата собствена безопасност, така и за безопасността на охранявано по Закона за НСО лице, което се ползва с висока степен на охрана", се казва в позиция на НСО.

Според правилата пътуващите трябва да се съобразяват с инструкциите от НСО, макар според част от кадрите на службата понякога да се преиграва.

"Другите участници в пътя трябва да намалят, но в ситуация, в която няма къде да избягаш... и какво налага специалния режим, това е основният въпрос", допълни Тодоров.

Вижте повече в репортажа на Саня Петкова и телевизия Bulgaria ON AIR