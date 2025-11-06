IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кола се обърна след удар с глиган, 20-годишен е с опасност за живота

16-годишно момиче също е в болница

06.11.2025 | 11:45 ч. 9
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Двама пътници от автомобил са пострадали при сблъсък на колата с внезапно излязло на пътя диво преса край Симеоновград, съобщиха от МВР.

Инцидентът е станал в сряда вечерта към 23:00 часа на третокласен път, водещ към града, уточниха от полицията. При удара с животното жената (21 г.), която е шофирала, е изгубила управление, колата е излязла от пътя и се е преобърнала.

От удара са пострадали 20-годишен пътник, който е настанен в старозагорската болница с опасност за живота и 16-годишно момиче, настанено за лечение в същата болница, без опасност за живота. 

Водачката е прегледана и освободена за домашно лечение. Пробите ѝ за алкохол и наркотици са отрицателни. 

