Кола се обърна след удар с глиган, 20-годишен е с опасност за живота

Двама пътници от автомобил са пострадали при сблъсък на колата с внезапно излязло на пътя диво преса край Симеоновград, съобщиха от МВР.

Инцидентът е станал в сряда вечерта към 23:00 часа на третокласен път, водещ към града, уточниха от полицията. При удара с животното жената (21 г.), която е шофирала, е изгубила управление, колата е излязла от пътя и се е преобърнала.

От удара са пострадали 20-годишен пътник, който е настанен в старозагорската болница с опасност за живота и 16-годишно момиче, настанено за лечение в същата болница, без опасност за живота.

Водачката е прегледана и освободена за домашно лечение. Пробите ѝ за алкохол и наркотици са отрицателни.