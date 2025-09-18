Депутатите гласуват петия вот на недоверие срещу кабинета на Росен Желязков

Депутатите ще гласуват днес петия вот на недоверие срещу кабинета на Росен Желязков в 16:45 ч. Темата „Вътрешна сигурност и правосъдие“ вчера предизвика 7-часови дебати между депутатите в пленарната зала.

В пленарна зала вносителите отново декларираха, че със завладяната държава и беззаконието не може да има компромис.

Вотът бе внесен на 12 септември, като вносители са 59 народни представители от ПГ „Продължаваме Промяната-Демократична България" (ПП-ДБ), ПГ на ПП МЕЧ и ПГ „Алианс за права и свободи" (АПС).

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев представи част от мотивите на вота – тези в сектор „Вътрешен ред и сигурност". Той заяви, че корупцията в структурите на МВР е сериозен проблем, който подкопава общественото доверие и беше категоричен, че по-слаб вътрешен министър от Даниел Митов не е имало. „През месец август държавата изгоря", каза Василев и посочи липсата на мерки, свързани с пътната безопасност, полицейското насилие, фабриката за цигари, издирването на Петьо Петров-Еврото и др.

Според предварителните изчисления, въпреки единството в редиците на опозицията – техните 105 гласа няма да стигнат. За да е успешен вотът на недоверие, трябва да бъде подкрепен от поне 121 народни представители.