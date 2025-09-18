Мъж е задържан на "Дунав мост" с 55 000 лв. от "ало" измами

Задържаха мъж при опит да напусне страната с 55 000 лева от схема за телефонни измами на граничен пункт "Дунав мост" при Русе. Проверката, която граничните полицаи са направили, е извършена на принципа на анализ на риска, съобщиха от пресцентъра на МВР.

"След, а и още преди присъединяването на България към шенгенското пространство беше многократно обяснено, че след като отпадне граничният контрол на българо-румънската граница, служителите на МВР и в частност на "Гранична полиция" ще насочат своите усилия за прилагане на така наречените компенсиращи мерки, които имат за цел да компенсират липсата на граничния контрол. Като акцентът в нашата работа е предимно да противодействиме на заплахата от незаконна миграция. В конкретния случай с установения български граждани, който е пренасял голяма сума парични средства от България към Румъния, нашите служители са селектирали превозното средство, с което той и спътникът му се пътували, тъй като то е попаднало в профила на превозно средство за превоз на незаконни мигранти", каза пред БНТ старши комисар Димитър Чорбаджиев, директор на Регионална дирекция "Гранична полиция“.

При извършването на проверката е установено, че няма незаконни мигранти.

"Точно тук си проличава служителят, който добре си върши работата и служителят, на който работата му е призвание. Защото служителите можеха да приключат с проверката до там, след като се установили, че в автомобила няма незаконни мигранти. Но в конкретния случай те са проявили проактивно отношение и са успели да доловят признаци в поведението на гражданина, които са насочили тяхното внимание към това, че може би се извършва някакъв друг вид незаконна дейност", добави старши комисар Чорбаджиев.

След като е установено пренасянето на 55 000 лева, са проведени беседи с пренасящия ги гражданин. Признава, че пакетът с пари му е предаден на територията на Пазарджик. Установена е жертвата на телефонната измама.

41-годишният мъж от Дупница е задържан. Образувано е досъдебно производство от районната прокуратура в Пазарджик. Работата по случая продължава.