АИКБ: За 3 години над 50% е скокът на МРЗ, на икономиката - 10%

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) се обяви срещу предложението на Министерския съвет за повишаване на минималната работна заплата на 1213 лева от 1 януари 2026 г.

Мотивите на АИКБ

"Още в началото на 2023 г. на крак се написаха текстове на чл. 244 от Кодекса на труда, които автоматизираха нивото на минималната работа заплата. Сравняват я, която е с характеристиката на основно възнаграждение, с брутната средна работна заплата - на 20%. Този автоматизъм елиминира съобразяването с икономическата реалност", заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Румен Радев в студиото на "България сутрин".

В момента минималната работна заплата е 1077 лева.

Увеличение през годините

2024 - 19,62%

2025 - над 15%

2026 - 12,63%

"За период от 3 години имаме над 50% увеличение, за този период имаме ръст на икономиката с 10%, на инфлацията около 10%. Говорим за над 2,5 пъти изпреварващ ръст на доход, без той да е обоснован. Това има огромни негативни последици за пазара на труда", предупреди Радев.

В ефира на Bulgaria ON AIR той подчерта, че заради изтегляне на чуждестранни бизнеси от страната има масово освобождаване на ниско квалифицирана работна ръка.

Радев коментира, че сравнението между средна брутна заплата и минимална заплата разрушава пазара на труда в някои региони на страната.

"Всички 27 области на страната, без София град, са със средна заплата под средната за страната. Имаме изкривяване на картината. Разликата между Смолян и София е над два пъти", даде пример Румен Радев.

Той коментира, че някои предприятия нямат избор и за да не изгубят работна ръка увеличават заплатите. Ефектът от това е "допълнително помпане на инфлацията".

Предложението е долната граница за всяка следваща година да не е по-ниска от предходната.

"Горният праг да бъде подчинен на самата директива за адекватни минимални работни заплати - покупателна способност, общото равнище на заплатите, темпа на растеж на работните заплати. До такава степен имаме изпреварващо увеличаване на минималната работна заплата, че от гледна точка на производство се предполага поне двегодишно замразяване", каза Радев.

Гледайте целия разговор във видеото.