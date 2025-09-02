Случаите на COVID-19 в Румъния нарастват

През последните две седмици в Румъния отчитат нарастване на случаите на COVID-19, съобщават здравните медии в страната. Инфекцията в повечето случаи преминава в лека или средна форма, но новата вълна регистрирани случаи показва, че вирусът продължава да циркулира активно сред населението, съобщава телевизия Диджи 24.

Националният институт за обществено здраве съобщи, че през седмицата 18-24 август са били регистрирани 3850 нови случая на КОВИД-19, което е нарастване с 87,2 процента спрямо предходната седмица.

Доктор Михай Краю съобщава, че напоследък в Румъния се наблюдават два типа на COVID-19 – единият е подобен на грип с респираторни оплаквания и болки в мускулите, а вторият протича с повръщане и диария, което създава риск от дехидратация при малки деца.

Медикът обърна внимание, че рискът е голям на фона на началото на активния сезон в детските градини. / БТА