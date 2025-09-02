IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 60

Случаите на COVID-19 в Румъния нарастват

Само за седмица случаите са над 3500

02.09.2025 | 13:54 ч. Обновена: 02.09.2025 | 14:45 ч. 6
Reuters

Reuters

През последните две седмици в Румъния отчитат нарастване на случаите на COVID-19, съобщават здравните медии в страната. Инфекцията в повечето случаи преминава в лека или средна форма, но новата вълна регистрирани случаи показва, че вирусът продължава да циркулира активно сред населението, съобщава телевизия Диджи 24.

Националният институт за обществено здраве съобщи, че през седмицата 18-24 август са били регистрирани 3850 нови случая на КОВИД-19, което е нарастване с 87,2 процента спрямо предходната седмица.

Свързани статии

Доктор Михай Краю съобщава, че напоследък в Румъния се наблюдават два типа на COVID-19 – единият е подобен на грип с респираторни оплаквания и болки в мускулите, а вторият протича с повръщане и диария, което създава риск от дехидратация при малки деца. 

Медикът обърна внимание, че рискът е голям на фона на началото на активния сезон в детските градини. / БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

COVID-19 Румъния инфекция заразени
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem