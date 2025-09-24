Желязков: Не сме щрауси, които ще заровят главата си в пясъка

Като правителство не сме щрауси, които ще заровят главата си в пясъка. Винаги когато голяма политическа група от ЕП се обръща към ЕК с конкретни искания, трябва да обърнем необходимото внимание. Ще разгледаме внимателно аргументите. Но правителството никога не се е намесвало в работата на независимия български съд.

Това заяви премиерът Росен Желязков в Ню Йорк по повод искането на евродепутатите от групата на "Обнови Европа" Брюксел да спре плащанията за България по Плана за възстановяване и устойчивост заради случая с арестувания кмет на Варна Благомир Коцев

„Диверсификацията на електрическата енергия и природния газ става все по-важна. Говорихме за доставка на зелена енергия от каспийския регион – 6 гигавата от Азербайджан. Изграждането на енергийни канали под Черно море става все по-реалистично. Зелената енергия ще бъде още един източник на ток за България и Европа. Ние отделяме специално внимание на изграждането на нашата инфраструктура“, добави Росен Желязков относно възможността за разполагане на малки модулни реактори в България.

„След подписването на съвместно изявление с енергийния министър на САЩ за тяхната помощ за площадки на българска територия за малки модулни реактори – това е нова модерна технология, която привлича инвестиции, нормалната следваща стъпка е стартирането на разговори с потенциални компании, които развиват такъв тип технологии“, заяви от своя страна енергийният министър Жечо Станков. Той съобщи още, че ще замине за Канада, където ще бъде изградена първата площадка за малки модулни реактори.

Министър Станков припомни и решението на България да подкрепи регламент, според който краткосрочните договори за руски газ ще бъдат прекратени през 2026 г., а дългосрочните – от 2028 г. „Това дава потенциал на България да бъде транзитьор на природен газ и LNG от САЩ. Вчера бяха потвърдени две доставки – за октомври и ноември“, подчерта министърът.