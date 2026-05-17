Георги Клисурски: "Евровизия" отваря ново перо в бюджета

Победата на DARA на "Евровизия" отваря ново перо в държавния бюджет, заяви бившият служебен финансов министър Георги Клисурски пред БНТ.

"Отваря се още едно перо в бюджета. Никой не е очаквал "Евровизия". Сега трябва да има евровизионно перо в бюджета", каза той.

Клисурски поздрави DARA и екипа ѝ за историческия успех.

"Сърдечно се радвам за DARA и нейния екип за тази победа, защото освен победа за България, това наистина е победа и признание от цяла Европа за DARA като изпълнител, за DARA като индивид", заяви той.

Бившият финансов министър се обърна лично към певицата, като я поздрави за характера и постоянството ѝ.

"Поздравявам я за това, че не се предаде през всичките тези трудности и че показа какво е характер и какво е хъс за победа, за креативност и артистичност", допълни Клисурски.

Той отбеляза, че България вече натрупва опит в организирането на мащабни събития - след Джиро д'Италия и предстоящото европейско първенство по волейбол.

"Служебен кабинет не бива да внася бюджет на избрано мнозинство"

По повод очакванията за новия бюджет Клисурски обясни, че е оставил на Гълъб Донев "много дебела папка" със състоянието на всички инициативи в Министерството на финансите, включително бюджетните параметри.

Той уточни, че това не е официален проект на бюджет.

"Моята лична позиция е, че при толкова огромно мнозинство, с което все пак "Прогресивна България" е избрана, не би било легитимно служебен кабинет да им представя дори проект на бюджет", каза Клисурски.

По думите му новото правителство има демократичната легитимност и правото да изготви собствен бюджет.

"Те са демократично избрано правителство, което сега има пълното право да разработи своя собствен проект по своя преценка", допълни той.

Смесват се инфлацията и въвеждането на еврото

Бившият служебен финансов министър коментира и мерките на кабинета за овладяване на цените. Според него в публичния разговор се смесват две различни теми - инфлационният натиск и въвеждането на еврото.

"Последните четири години ние сме в среда на сравнително висока инфлация спрямо нормалната, която трябва да е 2%. И сега изведнъж се предлага един голям пакет от законопроекти, които един вид се опитват да намалят цените по принцип", каза той.

Според Клисурски основният фактор, който трябва да бъде адресиран в момента, са повишените цени на горивата.

"А в момента големият фактор, който според мен трябва да се адресира, е именно повишените цени на горивата", заяви той.

Той припомни, че мерките на служебния кабинет са били насочени именно към подкрепа за най-уязвимите заради цените на горивата, както и към ключови сектори като транспорта и земеделието.

Клисурски отрече държавата да е в "катастрофално състояние" и препоръча на новия кабинет да смекчи тона.

Според него не бива бизнесът и гражданите да бъдат плашени с "катастрофи или апокалипсиси" в бюджетната сфера.