Лоши са условията за туризъм в планините

Над 1800 метра ще вали сняг

17.05.2026 | 12:00 ч.
Снимка: БГНЕС

Лоши са условията за туризъм във високите части на планините. Времето е мъгливо и облачно, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба към БЧК.

На повечето места се очаква влошаване на времето, а по високите части са възможни валежи.

В ниските части на планините условията за туризъм са добри, но от ПСС предупреждават туристите да бъдат добре подготвени и екипирани.

През изминалото денонощие не са регистрирани инциденти в планините.

Според прогнозата на НИМХ облачността над планините ще бъде значителна. На места ще има валежи от дъжд, а над 1800 метра - от сняг.

Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 9°, а на 2000 метра - около 3°..

