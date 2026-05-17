Нестандартният Ричи Кълвър с първа изложба у нас

Британският артист Ричи Кълвър представи първата си изложба у нас, озаглавена "Дъщерята на строителя". Тя е вдъхновена от неговия житейски опит и активната му музикална кариера.

Изложбата ще порължи до 18 май, а по-късно - на 23 май - Кълвър ще покаже и още две артистични витрини в рамките на инициативата "Нощта на музеите".

"Винаги, когато си постигнал или завършил дадено събитие, има едно определено чувство. Случвало се е да направя нещо с цел да е наистина много добро – да го преработя. Да искам да го разруша. Това виждате тук, а много от композициите ми са вдъхновени от жанр музика, наречен "нойз". Всички тези емоции са далеч от финото изкуство, но това искам да покажа - емоция", каза артистът.

Колажите, отвъд сурова емоция и груби материи, показват различни кътчета от човешката душа.

"Концепцията е за колаж, вдъхновен от разрушаване на старото. Минали работи, старото ми студио в Лондон. А в изложбата разказвам за местна жена. Някога тя живееше близо до майка ми и ни помагаше да се грижим за нея. Всичко това дава поглед върху различен етап от живота ми и различно занимание от него. Освен това се занимавам и с музика, така че изразяването на емоция в работата ми е основен мотив", сподели Кълвър.

Кой е Ричи Калвър?

Ричи Калвър е съвременен британски мултидисциплинарен артист и музикант. Неговото творчество обхваща живопис, скулптура, фотография, дигитално изкуство и експериментална индустриална музика. Той е изключително интересна фигура в арт средите заради нестандартния си път.

Произведенията му са дълбоко биографични и често изследват живота на работническата класа в провинциална Великобритания; съвременната мъжественост, бащинството, уязвимостта и отхвърлянето, психичните заболявания, тревожността и изолацията.

Калвър често иронизира социалните медии и дигиталната ера. Голяма част от картините му съдържат уголемени фрази, взети от неговия телефон.

