Отвлякоха най-малко 42 деца от училище в Нигерия

Най-малко 42 нигерийски ученици се водят изчезнали след нападение срещу училище в щата Борно, съобщи сенаторът от региона Али Ндуме, цитиран от Reuters.

По данни на местни жители началното и прогимназиално училище "Муса" в община Аскира-Уба е било атакувано в петък от въоръжени бойци по време на учебни занятия.

Според сенатора 32-ма ученици са били отвлечени директно от училището, а още 10 са били похитени от домовете си.

До момента армията и полицията на Нигерия не са коментирали официално случая.

Щатът Борно, който граничи с Камерун, Чад и Нигер, от години е сцена на нападения от страна на ислямистката групировка "Боко Харам".

Засега никоя организация не е поела отговорност за атаката, но подобни отвличания вече са извършвани от "Боко Харам" в региона.

През 2014 г. групировката отвлече над 270 ученички в град Чибок в Южно Борно - случай, който предизвика международен отзвук.

След този инцидент в Борно не бяха регистрирани нови масови отвличания на ученици. В последните години подобни похищения се извършват основно в северозападните райони на Нигерия, като въоръжените групировки искат откуп от семействата на жертвите.

Междувременно американският президент Доналд Тръмп и нигерийският му колега Бола Тинубу съобщиха, че при съвместна военна операция в Борно е бил убит Абу Билал ал Мануки - вторият човек в йерархията на международната мрежа "Ислямска държава", пише БТА.