Ариана Гранде и Итън Слейтър не са пред раздяла, просто пазят личния си живот

Ариана Гранде и Итън Слейтър предпочитат сега да бъдат по-потайни за връзката си. 32-годишната певица иска да държи романтичните си отношения извън светлините на прожекторите. Напоследък има слухове, че тя и 33-годишният комик са пред раздяла.

Но сега се твърди, че двамата са прекарали ценно време заедно, след като присъстваха на премиерата на филма, в който участват заедно - "Wicked: For Good" - в Лондон.

"Ариана и Итън все още са двойка, но те видяха клюките онлайн и не е лесно. И двамата бяха на премиерата на "Лестър Скуеър" и на афтърпартито в "Brasserie Zedel", но се увериха, че не бяха забелязани заедно", коментира източник на "The Sun".

Звездите не искат да показват връзката си публично.

"Когато Ариана си тръгна от афтърпартито, тя се върна в хотелския си апартамент. Не дълго след това, Итън беше заведен там и отиде да види Ариана, за да прекара време с нея. Те са наясно с това, което се казва и не е лесно за тях, но те правят най-доброто, което могат, за да си грабнат няколко тихи момента, в които никой не ги гледа", обяснява още източникът.

