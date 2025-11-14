IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 5

Ариана Гранде и Итън Слейтър не са пред раздяла, просто пазят личния си живот

Двамата прекарват време заедно

14.11.2025 | 01:30 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Ариана Гранде и Итън Слейтър предпочитат сега да бъдат по-потайни за връзката си. 32-годишната певица иска да държи романтичните си отношения извън светлините на прожекторите. Напоследък има слухове, че тя и 33-годишният комик са пред раздяла.

Но сега се твърди, че двамата са прекарали ценно време заедно, след като присъстваха на премиерата на филма, в който участват заедно - "Wicked: For Good" - в Лондон.

"Ариана и Итън все още са двойка, но те видяха клюките онлайн и не е лесно. И двамата бяха на премиерата на "Лестър Скуеър" и на афтърпартито в "Brasserie Zedel", но се увериха, че не бяха забелязани заедно", коментира източник на "The Sun".

Звездите не искат да показват връзката си публично.

"Когато Ариана си тръгна от афтърпартито, тя се върна в хотелския си апартамент. Не дълго след това, Итън беше заведен там и отиде да види Ариана, за да прекара време с нея. Те са наясно с това, което се казва и не е лесно за тях, но те правят най-доброто, което могат, за да си грабнат няколко тихи момента, в които никой не ги гледа", обяснява още източникът.

За плановете им за бъдещето четете в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Ариана Гранде Итън Слейтър връзка двойка
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem