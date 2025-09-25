Икономист: Финансовата дисциплина на България ще бъде по-строга при еврото

Наръчникът "България и еврото" е новата книга на доц. Йосиф Аврамов. Той е икономист и автор на над 20 книги.

"Предвид новите мита, които въведе американският президент Доналд Тръмп, се очаква делът на долара в световната търговия да намалява. Трудно е да се каже кога ще се изравни с еврото и дали еврото ще надмине щатския долар, но такава е тенденцията", каза доц. Аврамов в "България сутрин".

"Еврото е и валута неофициално приета от две балкански държави - Черна гора и Косово. Те приеха еврото без съгласието на ЕЦБ, но те са малки", изтъкна гостът.

Според него ползите за България от въвеждането на еврото са много.

"Всички противници на еврото се спират на няколко обстоятелства, които не са верни. Изброил съм 12, а те са над 20. Например, държавният ни бюджет, който по Конституция се внася от министъра на финансите и се приема от парламента, ще се одобрява от ЕЦБ - няма такова нещо. Има още 20 държави, в които това не е ставало. На второ място е дигиталното евро, то трябва да влезе октомври-ноември тази година. Говори се лъжа, че ЕЦБ ще следи всяко плащане на гражданите", обясни доц. Аврамов пред Bulgaria ON AIR.

Ще привличаме повече инвестиции

"Когато ни приеха в ЕС, първата година привлякохме 9,2 млрд. евро инвестиции. Скептик съм относно загубата на национален суверенитет. Ние нямаме паричен суверенитет от 5 юли 97-ма година, когато въведохме валутния борд" каза още авторът на книгата.

Според него финансовата дисциплина ще бъде по-строга.

"Очертава се да бъде такава още от 8 октомври, когато търговците, които необосновано завишават цените, ще бъдат санкционирани", подчерта доц. Йосиф Аврамов.

