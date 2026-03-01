Манчестър Юнайтед с драматичен обрат над Кристъл Палас

Манчестър Юнайнед обърна Кристъл Палас с 2:1 и излезе трети във Висшата лига. Червените дяволи обаче имаха доста трудности до почивката, когато изоставаха.

Двубоят обаче не започна никак добре да Червените дяволи, които изостанаха още в 4-ата минута. Бренан Джонсън центрира от корнер и включилия се в атака Максенс Лакроа се справи с Йоро, след което насочи топката неспасяемо в далечния ъгъл. 1:0 за лондончани.

Към средата на полувремето Юнайтед все още не можеше да създаде нищо опасно пред вратата на съперника, а и играчите губеха доста от единоборствата по терена, като големите проблеми бяха в средата на терена. На всичкото отгоре и Люк Шоу се контузи и бе заменен от Мазрауи, пише gol.bg.

Към 30-ата минута Палас все още имаше предимство при владеенето на топката, а ударите бяха 4-1, като коефициентът за домакините за отбелязване на гол бе едва 0.01. Два поредни корнера за Юнайтед не донесоха нищо, макар че при първия удар на Магуайър бе блокиран.

В 38-ата минута Шешко все пак съумя да стреля в глава, но твърде слабо и на затрудни Хендерсън. Малко след това Фернандеш потърси далечния ъгъл и въпреки че топката може би нямаше да попадне в целта, Хендерсън се застрахова и изби. След корнера Каземиро засече с глава и малко не му достигна, за да изравни. Домакините се подобриха към края на полувремето и владееха вече повече топката, но паузата все пак дойде при аванс за гостите.

И в 65-ата минута обратът бе факт. Фернандеш центрира, а Шешко с глава даде преднина на Червените дяволи. 6-и гол за словенеца през календарната 2026-а, след като преди това имаше едва 2 в 15 мача.

Домакините запазиха предимството си и Хендерсън спаси удари на Каземиро и Амад, за да остави интригата в мача, но до края съотборниците му не успяха да стигнат до попадение и Юнайтед спечели.