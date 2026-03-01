Наблюдава се промяна в профила на хората, които учат чужди езици

През годините се наблюдава промяна в профила на хората, които учат чужди езици. Това каза основателят и собственик на езикови училища "Интелект" Ваня Ананиева в ефира на Money.bg.

"Преди години нямахме толкова добро обучение по езици. Много хора нямаха досег до чужди езици, основно хората, които са завършили езикови гимназии. Сега все повече хора вече знаят език, все повече използват изкуствен интелект, за да си превеждат и да си помагат. Нямат тази пряка необходимост веднага да научат и да разберат. Хората, които учат чужди езици на първи нива, в момента са горе-долу 50-60 годишни. По-младите започват да учат от по-високо езиково ниво. И което е по-готиното, започват да учат други езици освен английския", разкри още специалистът пред Bulgaria ON AIR.

Тя си спомни как се е родила идеята за основаването на езиковите училища.

"Идеята винаги идва от нещо, което си преживял лично. В моя случай това беше преподавателят ми по английски език в гимназията, който беше абсолютен пример за това как трябва да преподаваш, как трябва да се отнасяш с хората изобщо. Имайки такъв преподавател си казах, че един ден искам да бъда и аз като него. Бях на 18 години, когато отидох при моите родители и им казах, че съм решила да построя езикова империя. Колко смешно и наивно звучеше това в тези години", разказа Ананиева.

Групата е стартирала с шест човека, а способите за реклама са били малко по-различни: "Ако помните, едно време рекламата, преди да бъде дигитална, беше основно по спирките на едни налепени плакати с листчета, от които си късаш телефона. Ето така започнах. Хората, които си чакаха автобуса, късаха листчетата и звъняха, за да учат езици", спомни си още Ваня Ананиева.

