Рецептата Dnes: Боб със свинско месо

Вкусно хапване

01.03.2026 | 18:30 ч. 11
Снимка: istock

Съставки:

  • 400 г свинска плешка, нарязана на кубчета
  • 1 консерва (400 г) бял боб, отцеден и измит
  • 1 с.л. зехтин
  • 1 малка глава лук, нарязана
  • 2 скилидки чесън, наситнени
  • 200 мл доматен сос
  • 1 ч.л. пушен червен пипер
  • ½ ч.л. смлян кимион
  • Сол, на вкус
  • Черен пипер, на вкус

Приготвяне:

  • Загрейте зехтина в тиган на средна температура.
  • Добавете свинското и го запържете, докато се зачерви от всички страни.
  • Добавете лука и чесъна и гответе, докато омекнат.
  • Разбъркайте доматения сос, пушения пипер, кимиона, солта и черния пипер.
  • Добавете боба и разбъркайте внимателно.
  • Намалете температурата и оставете да къкри 20 минути, като разбърквате от време на време.

Още рецепти може да намерите в Az-jеnata.bg

 

боб рецепти яхнии
