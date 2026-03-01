Рецептата Dnes: Боб със свинско месо

Съставки:
- 400 г свинска плешка, нарязана на кубчета
- 1 консерва (400 г) бял боб, отцеден и измит
- 1 с.л. зехтин
- 1 малка глава лук, нарязана
- 2 скилидки чесън, наситнени
- 200 мл доматен сос
- 1 ч.л. пушен червен пипер
- ½ ч.л. смлян кимион
- Сол, на вкус
- Черен пипер, на вкус
Приготвяне:
- Загрейте зехтина в тиган на средна температура.
- Добавете свинското и го запържете, докато се зачерви от всички страни.
- Добавете лука и чесъна и гответе, докато омекнат.
- Разбъркайте доматения сос, пушения пипер, кимиона, солта и черния пипер.
- Добавете боба и разбъркайте внимателно.
- Намалете температурата и оставете да къкри 20 минути, като разбърквате от време на време.
