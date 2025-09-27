Бойко Борисов: Радев се превърна в партиен лидер

Румен Радев се превърна в партиен лидер. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Панагюрище, където се провежда форум на младежката структура на партията.

Борисов коментира обвиненията на Радев, че уж не пускал министри на мероприятия с участието на президента. Лидерът на ГЕРБ заяви, че самите министри не искат да ходят на събития с участието на Радев, защото „няма нито едно мероприятие, на което „обединителят“ да е пропуснал да говори срещу политическия си опонент“ – един обикновен депутат в негово лице.

Борисов обвини президента, че използва държавната машина, взима със себе си журналисти, но само декламира пред тях своите необосновани обвинения, след което отказва да говори на журналистическите въпроси. Това е в пълен контраст с поведението на самия лидер на ГЕРБ, който всеки парламентарен ден отговаря на журналистическите въпроси 20-30 минути.

„Пускам министрите, но те няма как да стоят до човек, който вече се е превърнал в партиен лидер. Не разбирам неговата злоба и омраза, която излъчва“, категоричен е Борисов.

Той отново попита откъде да се вземат да се платят днешните милион и 50 хиляди лева неустойки по неизгодния договор с „Боташ“, който беше сключен от служебното правителство, назначено от Радев и с личното съдействие на президента, както той сам се похвали пред медиите.

„Днешният милион и 50 хиляди лева за "Боташ" от инфраструктурата за Панагюрище ли да го вземем? Вчерашният от лекарите ли да го вземем? Фактурите всеки ден идват по милион и 50 хиляди лева. Те са вече на стойност над половин милиард. И когато аз му задавам този въпрос, Радев ме пита къде са чувалите? Лотът на Хемус ще бъде пуснат и ще види къде са отишли чувалите. Мога да отговоря с фактите, къде са парите“, каза Борисов. /БГНЕС