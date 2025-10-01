Вълчев: Имаме дефицит на институционална реакция по отношение на случая в Каблешково

Имаме дефицит на институционална реакция вероятно по отношение на случая в Каблешково. Това заяви просветният министър Красимир Вълчев в Комисията по образованието и науката.

Министър Вълчев отговори на актуални устни въпроси, отправени от членове на ресорната парламентарна комисия.

Елисавета Белобрадова от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) отправи въпрос към министъра на образованието във връзка казуса с 4-годишното дете от Каблешково, който придоби известност преди дни, но всъщност това е казус на 10 месеца. „Досега говорихме с министър Гуцанов. Питах го какво са направили „Закрила на детето“, какво са направили социалните, той не успя да ми отговори. Надявам се, вие поне ще можете да ми отговорите на един много конкретен аспект на този казус, а именно имаме ли пълното уверение на Министерство на образованието и науката (МОН), че замесените лица – било то преподаватели, било то помощник на учителя, било то директори, които са се опитвали да спрат жалбите към МОН и към другите институции, че няма да се върнат в институцията, в която са работили, независимо какво се случва“, попита тя и отново поиска уверение, че замесените никога повече няма да се върнат в системата на образованието.

„Аз мисля, че назад във времето, ако погледнем, независимо кой е бил министър на образованието, МОН, когато се докаже насилие върху деца, е реагирало безкомпромисно“, каза Вълчев с уточнението, че детските градини и директорите на детски градини са подчинени на кметовете на общини и продължи:

„Но когато говорим за училищата, аз поне винаги съм настоявал, пък и мисля, че винаги това е бил рефлексът на министерството, незабавно да бъдат освободени съответните длъжностни лица.“

Като образователен министър Вълчев държи системата отговорна чрез началниците на регионалните управления и сподели, че самият той е казвал на началника на регионалното управление, че ако съответния директор не напусне системата, той трябва да напусне, въпреки че не може да го прави извън правилата.

„В този смисъл ние трябва да бъдем категорични и безкомпромисни, но не трябва да забравяме, че имаме презумпция за невиновност. Ние не можем да обвиним никой“, добави министърът на образованието. Вълчев отбеляза, че не трябва да забравяме, че понякога е трудно да се докаже нещо.

„В случая това, което получих като информация, но го проверяваме в момента е, че регионалното управление по образованието също е получило сигнал преди месеци, точно когато са се сменяли началниците на регионални управления, но няма необходимата институционална реакция“, съобщи министър Вълчев и увери, че ще изиска регионалното управление да направи необходимите проверки.

Просветният министър напомни за случая със съмнения за насилие в социално-педагогическия интернат в село Варненци, община Тутракан. „Там правихме проверка и не се потвърди насилието. Изнесоха се предварително данни. Само прокуратурата с нейните правомощия можеше да потвърди това. Изнесоха се предварително данни, преди да е приключила проверката“, подчерта той и сподели, че там според него се подходи с презумпцията за виновност, което също не е правилно.

По думите му е имало преднамерено отношение и желание да се закрие тази институция от едни организации, които побързаха да обвинят работещите, така че и с това трябва да сме внимателни, защото още по-несправедливо е да обвиним някой, който не е виновен. „Имаме дефицит на институционална реакция вероятно по отношение на случая в Каблешково“, заяви още Вълчев.

Белобрадова благодари на министъра с мотива, че е важно да се признава, когато има липса на институционална реакция. Тя се съгласи, че трябва да бъдат доказани деянията и посочи, че всъщност това е големият проблем – че когато има липса на институционална реакция, то тогава цялата машина и изобщо всички институции се задействат много по-бавно, с много по-голямо пренебрежение пристъпват към казуса. Белобрадова попита в случай, че се докаже, че има насилие и то е преминало и в интимно такова, ще понесат отговорност институциите, които институционално са пренебрегнали случая.

Вълчев допълни по отношение на въпроса ѝ дали МОН може да гарантира, че насилници никога няма да работят повече в системата, като уточни, че е регламентирано в чл. 215, че едно лице няма право да заема длъжност педагогически специалист, ако е осъждано за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията и е лишено от право да упражнява педагогическа професия. „Гаранцията е в закона“, каза още министърът на образованието.