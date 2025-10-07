IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Камарата на архитектите у нас: Днешните наводнения са предупреждение

Те настояват за пълен одит на плановете за строителство в Елените

07.10.2025 | 17:07 ч. 9
Снимка: БГНЕС

Камарата на архитектите в България разпространи своя декларация във връзка с наводненията по българското Черноморие, както и тяхната връзка с неконтролираното застрояване.

"Поредните наводнения по Черноморието – разрушени домове, пострадала инфраструктура и човешки жертви – отново показаха, че това не са "природни бедствия", а резултат от безконтролно застрояване, унищожена природна среда и институционално бездействие.

Прекомерното и често незаконно строителство по крайбрежието, включително в дерета и оттоци на територията на страната, е пряка причина за катастрофалните последици. Унищожаването на дюни, зелени площи и естествени дренажни системи превръща всяка буря в бедствие. Липсата на ефективен контрол и практиката нарушенията да се узаконяват постфактум са довели до пълна девалвация на устройственото планиране.

Не можем да подминем и факта, че всички тези строежи са получили положителни становища от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), Министерството на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по горите — дори когато се намират в речни корита и зони с висок риск. Тук трябва да подчертаем огромната отговорност на всички институции относно тези предписания, разрешения и последващ контрол над тях.

Призоваваме:

  • За пълен одит на устройствените планове, особено в рисковите зони.
  • За незабавен мораториум върху ново строителство в потенциално застрашени райони.
  • За възстановяване на ролята на архитекта и урбаниста в решенията за териториалното развитие.
  • За възстановяване на природните дренажни системи и зелени буфери като задължителен елемент на средата.

Днешните наводнения са предупреждение: ако не върнем разума, отговорността и професионалната етика в планирането, природата ще продължи да ни държи сметка за нашето мълчание", заявяват от камарата на архитектите у нас.

