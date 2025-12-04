След изтегления бюджет: Влиза ли държавата в период на удължени разчети?

След дни на протести и нарастващо обществено напрежение, парламентът единодушно се съгласи държавният бюджет за 2026 година да бъде оттеглен. Решение без “против“, без “въздържал се“ - рядкост в нашия политически живот.

До преработка на "единствения възможен" бюджет се стигна след признание - липсата на диалог с работодатели и синдикати и сериозните обществени реакции срещу заложените в документа по-високи осигуровки, по-голямата данъчна тежест и опасенията за нов дълг и допълнителна инфлация. Според критиците - този бюджет щеше да натовари бизнеса и домакинствата, без да дава яснота за ефективността на разходите.

Правителството започва нова процедура - обещани са консултации, преговори, бюджет на консенсуса.

Следва въпросът – влиза ли държавата в период на удължени разчети?

Как да бъде променена финансовата рамка за догодина - дебат по темата в студиото на "Директно" с икономиста и преподавател доц. Щерьо Ножаров и старши икономиста в Института по пазарна икономика Адриан Николов.

