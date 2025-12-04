Предстои неловка среща между Уилям и Хари

От няколко години братята Уилям и Хари не са в добри отношения. Причините са много - Хари и съпругата му Меган Маркъл напуснаха кралското семейство и отидоха да живеят в САЩ през 2020 г.

През годините те даваха няколко интервюта, в които издаваха лични подробности за кралското семейство. А и Хари издаде мемоарите си "Spare", в които също прави доста разкрития за двора.

Но може само след около половин година Уилям и Хари отново да се видят.

Причината - и двамата планират да присъстват на мачовете на Англия от Световното първенство по футбол през лятото на 2026 г., което ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико.

От "The Sun" отбелязват, че и двамата братя искат да подкрепят футболния отбор на Англия по време на Мондиал 2026.

