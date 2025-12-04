Кадифеното стъкло е новият хит за празничен маникюр

Ако има един маникюр, който омагьосва всички ни този сезон, това са кадифените стъклени нокти. Тази тенденция съчетава хипнотизиращия ефект на кадифените нокти (постигнат чрез метален гел лак с котешко око), който след това се завършва с ултрагланцово топ покритие.

След нанасяне на гела с котешко око и преди изпичане, използвате магнит, за да преместите магнитните частици в гела, за да създадете желания „стъклен“ модел. Правите това, като доближите магнита близо до страните на нокътя и го търкате нагоре и надолу по страничните стени и/или върха на нокътя.

Едно от най-хубавите неща при кадифените стъклени нокти е, че можете да ги адаптирате по много начини. Може би искате наситен цвят на червена боровинка или може би просто френски, показващ кадифени стъклени връхчета в патладжан. Можете дори да направите полупрозрачен хром върху котешкото око, за да трансформирате цялата визия.

Понякога не знаете какво ще получите, докато не го направите, но това е част от забавлението. Друг забавен начин е да матирате котешкото си око, така че сега да имате елегантен, шикозен фон, с който да си играете. Можете дори да завършите, като добавите малко текстура, като 3D изкуство.

Преди да се отправите към салона за следващия си час за маникюр, разгледайте тези прекрасни идеи за кадифени стъклени нокти.

Кадифена гора

Наситенозеленият нюанс е уникален избор през цялата зима, което го прави подходящ за всяка почивка през предстоящите месеци. Добавете блестящия ефект на кадифено стъкло и няма да можете да спрете да гледате ръцете си.

Източник: Tialoto.bg