IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 50

Земетресение край Симитли тази сутрин

Трусът не е причинил материални щети

14.10.2025 | 10:51 ч. Обновена: 14.10.2025 | 10:52 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Земетресение с магнитуд 2.8 по Рихтер е регистрирано в района на Симитли, област Благоевград.

По данни на Националния сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН, трусът е настъпил в 05:41 ч. българско време.с дълбочина 13 км.

Епицентърът му бил на около 15 км от Симитли и приблизително на 90 км южно от София. Земетресението е било слабо и не е причинило материални щети.

Сеизмолозите продължават да наблюдават сеизмичната активност в региона.

Свързани статии

Миналата седмица в региона също бе регистрирано слабо земетресение. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

земетресение Симитли
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem