Земетресение край Симитли тази сутрин

Земетресение с магнитуд 2.8 по Рихтер е регистрирано в района на Симитли, област Благоевград.
По данни на Националния сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН, трусът е настъпил в 05:41 ч. българско време.с дълбочина 13 км.
Епицентърът му бил на около 15 км от Симитли и приблизително на 90 км южно от София. Земетресението е било слабо и не е причинило материални щети.
Сеизмолозите продължават да наблюдават сеизмичната активност в региона.
Миналата седмица в региона също бе регистрирано слабо земетресение.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.