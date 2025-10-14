Земетресение край Симитли тази сутрин

Земетресение с магнитуд 2.8 по Рихтер е регистрирано в района на Симитли, област Благоевград.

По данни на Националния сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН, трусът е настъпил в 05:41 ч. българско време.с дълбочина 13 км.

Епицентърът му бил на около 15 км от Симитли и приблизително на 90 км южно от София. Земетресението е било слабо и не е причинило материални щети.

Сеизмолозите продължават да наблюдават сеизмичната активност в региона.

Свързани статии Земетресение край Симитли тази нощ

Миналата седмица в региона също бе регистрирано слабо земетресение.