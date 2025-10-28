IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 24

Почина общински съветник от ГЕРБ

Напусна ни инж. Рашо Първанов

28.10.2025 | 09:07 ч. 9
Почина общински съветник от ГЕРБ

ГЕРБ изгуби един от своите всеотдайни и ерудирани лидери. Напусна ни инж. Рашо Първанов, дългогодишен ръководител на партийната структура на ГЕРБ - Козлодуй, общински съветник от групата на ГЕРБ и ръководител на експлоатацията на ядрени блокове от 1 до 4 в АЕЦ “Козлодуй", съобщи народният представител Красен Кръстев.

"Рашо Първанов беше отдаден на работата си и със своя авторитет беше високо ценен от всички представители на партията, както и от своите колеги в атомната столица. Ще го запомним с благия му нрав, с предаността му към каузата и подкрепата, с които остава пример за всички нас. Поклон пред светлата му памет!", написа още той.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

герб рашо първанов
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem