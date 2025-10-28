Почина общински съветник от ГЕРБ

ГЕРБ изгуби един от своите всеотдайни и ерудирани лидери. Напусна ни инж. Рашо Първанов, дългогодишен ръководител на партийната структура на ГЕРБ - Козлодуй, общински съветник от групата на ГЕРБ и ръководител на експлоатацията на ядрени блокове от 1 до 4 в АЕЦ “Козлодуй", съобщи народният представител Красен Кръстев.

"Рашо Първанов беше отдаден на работата си и със своя авторитет беше високо ценен от всички представители на партията, както и от своите колеги в атомната столица. Ще го запомним с благия му нрав, с предаността му към каузата и подкрепата, с които остава пример за всички нас. Поклон пред светлата му памет!", написа още той.