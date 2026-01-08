Кои са най-добрите страни за живеене след пенсиониране?

Хората днес живеят с около 20 години по-дълго, отколкото през 1950 г., а все повече хора избират да прекарат късните си десетилетия в чужбина. Да продадеш дома си и да оставиш приятели и семейство зад гърба си, за да започнеш нов живот зад граница, е огромна стъпка - и ако ще скачаш с главата напред, трябва да е след сериозно проучване.

Списанието и сайт International Living публикува годишния си "Annual Global Retirement Index" - класация, която оценява най-добрите места по света за пенсионери в категории като разходи за живот, здравеопазване, жилища, визи, климат и колко лесно се вписваш в средата.

Новият №1 за 2026 г. е слънчева държава в Южна Европа, чиито хиляди живописни острови отдавна са туристически магнит, но все пак, тя има всички качества и за постоянен дом. Гърция.

"Изкачването на Гърция до първото място е знак за промяна в европейската пенсионерска карта. Години наред Португалия и Испания водеха, но заради последните промени във визите и покачващите се разходи пенсионерите започнаха да търсят други варианти. Гърция вече предлага това, което много хора търсят - красива, гостоприемна и достъпна европейска база с лесни възможности за пребиваване и начин на живот, който е богат във всеки смисъл на думата", казва Дженифър Стивънс, изпълнителен редактор на списанието.

Ето кои са топ 10 държавите в индекса за 2026 г., изготвен на база актуални данни и мнения от глобалната мрежа на International Living от над 200 експерти и емигранти.

Гърция

Програмата "Golden Visa" на Гърция, която дава разрешение за пребиваване на чужденци срещу минимална инвестиция в имот от 250 000 евро, е една от най-достъпните в Европа. Страната получава високи оценки и за климат, здравеопазване и жилища.

Американците Патриша Махан и Дан Матарацо купуват двустаен дом за 150 000 долара в Критса, село на остров Крит, през 2023 година.

"Искахме да се преместим край морето. На достъпно място", казва Махан пред CNN миналата година.

Другите приоритети, които накланят везните, са, че са искали "живот на село", но им е трябвало да са близо до удобства като модерни медицински центрове, близко летище, седмични фермерски пазари, супермаркети и магазини от всякакъв тип, за да обзаведат къщата си.

Снимка: Pixabay

Панама

Панама е лидер сред всички държави в категорията за визи и бонуси за пенсионери. Отдавна ухажва американски пенсионери, а програмата ѝ "Pensionado" предлага впечатляващи отстъпки: 50% за развлечения, 30% за транспорт, 25% за самолетни билети, 15% за медицински сметки и намаления за какво ли не - от ток до хранене навън.

"Здравната система на Панама се мери с тази в САЩ като качество - без цената. Болничен престой, който може да струва 30 000 долара в Маями, тук може да е 3 200 долара, включително компютърна томография и лекарства", се казва в доклада на International Living.

CNN Travel избра Панама сред най-добрите дестинации за посещение през 2024 г., като открои Панама Сити като единствената столица в света с тропическа дъждовна гора в границите на града, както и стария квартал - обект на световното наследство на UNESCO. Страната има и над дузина национални паркове, включително "Parque Nacional Volcán Barú" - най-високата точка в Панама.

Снимка: Pixabay

Коста Рика

Коста Рика е №1 в индекса в категорията "климат", като това е държава, която приема природата си сериозно. Цели 25% от територията ѝ е защитена тропическа гора, а 99% от електроенергията идва от възобновяеми източници.

"Това е и една от малкото държави, обърнали обезлесяването - сега там има 10 000 растителни вида и 850 вида птици", пише в доклада.

Полуостров Никоя в Коста Рика е една от едва петте "сини зони" в света - региони, известни с дълголетието на жителите си. Американката Кема Уорд-Хопър, макар и все още не в пенсионна възраст, се мести със семейството си в Пуебло Нуево, Никоя, през 2018 г., след като преминава лечение от рак на гърдата.

"Ползите за здравето от синята зона, мисля, се проявяват по-късно. Но забелязахме, че се чувстваме по-добре, когато сме тук. Кардиологичното ни здраве и белодробното ни здраве сякаш са по-добри", казва тя пред CNN през 2025 година

Снимка: Pixabay

Португалия

Португалия е на второ място след Франция в категорията "здравеопазване" и също получава високи оценки за климат и за развитие/управление.

Страната е прекратила програмата си "Golden Visa" за жилищни имотни инвестиции, но други инвестиционни визи остават. International Living посочва, че за повечето пенсионери, които искат да се преместят там, стандартната виза D7 за пасивен доход е идеална - изисква доказателство за стабилен доход, а не големи инвестиции.

Синтия Уилсън от Сиатъл и съпругът ѝ Крейг Бьорк са одобрени за виза D7 и през 2022 г. се местят в малкия град Мариня Гранде на Сребърния бряг, близо до известния сърф плаж Назаре.

"Ще се върна в САЩ в урна. За американците е по-евтино да живеят тук, ако не са в Лисабон, Порто или Алгарве. Тези места са като да се опитваш да живееш в Сан Франциско или Манхатън", казва Уилсън пред CNN през 2024 година

Снимка: Pixabay

Мексико

"Близо 1 милион американци и канадци вече наричат Мексико свой дом - най-голямата северноамериканска общност от емигранти където и да е по света", посочва изданието.

Мексико получава високи оценки в категориите "визи/бонуси за пенсионери" и "развитие и управление".

Докладът отбелязва: "Магистралите са отлични, интернетът е бърз, а инфраструктурата е модерна. Добавете изключително ниски разходи за живот, първокласно здравеопазване и лесен път към пребиваване."

Джанет Блейзър, родом от Ню Йорк, се мести от Калифорния в Мексико преди 20 години.

"Стигнах до Масатлан и звучи супер банално, но просто ми докосна сърцето. Беше много лесно да срещнеш хора. Така се почувствах наистина добре дошла и сякаш мога да го направя", казва тя пред CNN миналата година.

Снимка: Pixabay

Италия

Най-високата оценка на Италия в индекса е в категорията "афинитет" - тоест колко лесно се интегрираш и онова, което International Living нарича "усещането в корема", защото решението "включва сърцето толкова, колкото и главата". Страната се представя силно и в "здравеопазване".

Дъг и Лиа Джонсън от Масачузетс купуват и ремонтират апартамент от XIV век в градчето Вазанело в област Лацио. Струва им само 9 000 евро през 2019 година.

"Страхотното в Италия е, че наистина пазят старите сгради. Не е лесно просто да събориш важна постройка", казва Дъг пред CNN през 2023 година.

Той разказва и че местните хора са били много гостоприемни.

"Мисля, че до голяма степен е заради новостта да имат американци, които инвестират и обичат общността им. Понякога влизаме в магазин за капучино или хляб и те не ни позволяват да платим", казва той.

Снимка: Pixabay

Франция

International Living хвали "прославеното универсално здравеопазване" на Франция и ѝ дава резултат 97 - най-високият от всички държави в индекса. Но докато навън това е легенда, у дома темата става все по-спорна: френски законодатели в момента обсъждат предложение да прекратят безплатното здравеопазване за чуждестранни пенсионери и да ги накарат да плащат минимална вноска.

Какъвто и да е изходът, Франция вероятно ще остане изключително привлекателна за пенсионери с комбинацията си от климат, култура и кухня.

През декември 2021 г. Мери Джейн Уилки сменя Ню Йорк с Париж на 79 години. Тя казва пред CNN през 2025 година, че това е най-доброто решение, което е взимала.

"В крайна сметка знаех, че не искам на смъртния си одър да кажа: "Винаги съм искала да се преместя във Франция, но не го направих." След като знаеш какво не искаш да казваш на смъртния си одър, знаеш какво да правиш с живота си", казва Уилки.

Снимка: Pixabay

Испания

Здравеопазването (с оценка 94) и "афинитетът" (90) са категориите, в които Испания се представя най-добре, докато разходите за живот (75) са малко по-слабо място.

Реджина и Джон Здравич от Индиана се местят в Испания през 2018 г. и в крайна сметка купуват дом в Гарсия, Каталуния, за 165 000 евро. Те избират Испания, след като удрят на камък при опит да се преместят в Италия.

Двамата получават визи "Non-Lucrative" - разрешение, което позволява на граждани извън ЕС да живеят в страната, без да работят или да извършват професионална дейност.

Каталуния има собствена обществена здравна система, до която имат достъп всички нейни жители.

"Джон трябваше да си прави операция на гърба - не платихме и цент. Отиваш, купуваш си рецепта и плащаш с дребни", казва Реджина пред CNN през 2024 година

Снимка: Pixabay

Тайланд

Тайланд е сред най-високо оценените дестинации по разходи за живот - по-висок резултат имат само Виетнам и Шри Ланка. Страната се представя добре и в категориите "климат" и "развитие и управление".

Американецът Джим Долан и съпругата му Сом строят дом в родния Тайланд на Сом, след като имотът им в САЩ е наводнен от ураган.

"Финансово не можехме да живеем онова, което смятахме за мечтания живот. Беше точно когато наближавах пенсионна възраст. И просто решихме да се преместим тогава", казва Джим пред CNN през 2024 година.

Джим получава виза "Thailand Marriage Visa", а след това двамата купуват парцел, дори без да го видят, в Сам Рой Йот, в провинция Прачуап Кири Кан, за около 50 000 долара.

"Много е тихо. Много спокойно. Много безопасно. Чувствам се по-сигурно тук, в Тайланд, отколкото в който и да е от градовете, в които съм живял в Съединените щати", казва Джим.

Снимка: Pixabay

Малайзия

Разходите за живот (94) и "развитие и управление" (90) са категориите, в които Малайзия получава високи оценки, но има сравнително нисък резултат (45) в класацията за "афинитет".

"Малайзия предлага уникална комбинация от модерна инфраструктура, културно разнообразие и природна красота. С достъпните си разходи за живот и програмата "Malaysia My Second Home" (MM2H) тя става все по-популярна дестинация за пенсионери, които търсят топъл, тропически климат", казват от International Living.

CNN Travel избра остров Пенанг като една от дестинациите за посещение през 2022 г., като го похвали за кухнята, която е богат микс от традиционни малайзийски, китайски и индийски ястия, както и за историческата архитектура в столицата му Джордж Таун. "Penang Hill" е резерват на биосферата на UNESCO с отлични пешеходни маршрути и над 200 вида орхидеи.

Снимка: Pixabay