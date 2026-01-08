IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Язовир “Ивайловград“ прелива, опасност за населението няма ВИДЕО

Общинските пътища се разчистват от паднали клони и дърва

08.01.2026 | 17:45 ч. 4
Яница Белошашка, Facebook

В резултат на проливни валежи с продължителност над 24 часа, от в община Ивайловград от вчера е налице повишен риск. Във връзка с това кметът на общината е издал заповед за активиране на Общинския план за защита. Към момента язовир “Ивайловград“ прелива, без опасност - от преливниците, съобщава bTV.

Предприети са всички необходими превантивни мерки, извършва се постоянно наблюдение, уведомяване и координация между институциите, в т.ч. областния управител на област Хасково, д-р Стефка Здравкова. Информация е подадена и до съседните гръцки общини. Няма заплаха за населението.

По-усложнена остава ситуацията в района на селата Мандрица, Долно Луково и Меден бук.
В с. Мандрица реката се е разляла в участъка пред бунгалата в селото, въпреки предприетите укрепителни дейности.


По информация на ГД “Гранична полиция“ временно е затворен за движение за всички видове моторни превозни средства ГКПП “Капитан Петко войвода“ – Свиленград, поради стачни действия на протестиращите гръцки земеделци.


При промяна на ситуацията гражданите ще бъдат своевременно уведомени чрез официалните канали.
От Община Ивайловград ще продължим да следим обстановката непрекъснато, с грижа за хората.

