Брижит Бардо е погребана с тениска и брошка на тюлен

Иконата на френското кино Брижит Бардо е била погребана с тениска и брошка с изображение на тюлен - символ на борбата й за защита на животните, съобщи от нейната фондация за AFP.

Според съобщението Бардо е погребана с черна тениска със стилизирано изображение на тюлен от кристали и с брошка, изобразяваща същото животно. От фондацията на Брижит Бардо посочват, че брошката е добавена от съпруга й Бернар д'Ормал.

Емблематичното за Брижит Бардо животно фигурираше и на черно-бялата снимка, избрана за некролога, която в по-голям формат беше поставена в църквата по време на погребението на звездата в сряда в Сен Тропе.

Фотографията е направена през 1977 г. с цел да повиши осведомеността относно лова на бебета тюлени. На нея актрисата е снимана на леда, държейки в ръце бебе тюленче.

"Движеща сила за Брижит Бардо беше дълбокото възмущение от страданията на животните и унищожаването на природата", написаха от фондацията ѝ в социалната мрежа Х, допълвайки, че това, което е направлявало актрисата, не са били почестите, а борбата й за животните. / БТА