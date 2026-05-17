3 български рецепти, които стават за 15 минути

Времето е най-ценният ресурс, особено след дълъг работен ден. Ето защо, в следващите редове ви предлагаме няколко бързи рецепти на традиционни български ястия, които можете да приготвите за нула време:

Баница със сирене в еърфрайър (14 минути)

За нея ще ви трябват:

6 кори за баница (фини)

150 г бяло саламурено сирене

1 яйце

50 мл кисело мляко

2 с.л. олио (за намазване)

В купа смесете натрошеното сирене, яйцето и млякото. Вземете една кора - намажете я тънко с олио. Сложете 2 с.л. от сместа в единия край и завийте на руло. Навийте рулото на охлюв (спирала). Направете същото с останалите кори. Наредете в кошницата на еърфрайъра (не се притеснявайте ако са плътно). Напръскайте отгоре с малко олио или вода (за меки кори). Печете 7 минути на 180 градуса от едната страна, обърнете от другата и печете още 7 минути. Ако искате по-голяма баница повторете с останалите кори от пакета и пригответе още смес.

