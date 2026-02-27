Иван Иванов за цената на водата: Никаква бомба не сме залагали на служебното правителство

Никаква бомба не сме залагали на служебното правителство. Това е решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), която дава възможност на ВиК операторите да увеличат цените си, от която те не се възползваха докато бяхме ние. Не виждам какво пречи те отново да не се възползват от тази възможност, която им беше дадена, защото това беше една социална мярка, една социална политика, която те направиха.

Това заяви пред журналисти в парламента депутатът от ПГ на „БСП-Обединена левица“ Иван Иванов, който е и бивш министър на регионалното развитие и благоустройството в кабинета „Желязков“, относно казуса с увеличаването на цената на водата от 1 март.

От ПП-ДБ заявиха още в четвъртък, че цените на водата са поредната бомба, заложена от правителството на Борисов, Пеевски, на ИТН и на БСП за българските граждани. Днес Иван Иванов отхвърли токова твърдение.

„След решение на КЕВР, не на редовното правителство, беше заложено увеличаване на цената на водата, което е опционално, тоест ВиК операторите може да се съобразят, може и да не се съобразят с това решение на КЕВР. Тогава имаше призив от моя страна и от председателя на регионалната комисия да не се пристъпва към подобно увеличение на цените, с което се съобразиха директорите на ВиК оператори и беше правилно“, напомни бившият регионален министър, който счита, че и към днешна дата това е правилно.

Иванов отбеляза, че за него в момента буди недоумение защо се допуска при тази ситуация, „когато се опитваме да задържим инфлацията на ниски нива, опитваме се да държим ценовия натиск върху гражданите на поносими нива“, да се позволява увеличение на цената на водата.

„Мисля, че много други мерки могат да се вземат, каквито ние вземахме като редовно правителство, за да могат нормално да работят и да не се увеличава цената на водата, особено това, че предстоят сериозни инвестиции в този сектор по програма „Околна среда“, по Плана за възстановяване и устойчивост, които трябва да бъдат приоритет“, добави той.

Иванов призова политическото ръководство на МРРБ да отправи нов призив към ВиК операторите. По думите му отговорността в момента е на служебния кабинет.

„Този, който поема ангажимент за управление на този сектор, трябва да си дава сметка и за политическите последствия от неговете действия. Тогава, като редовен кабинет, това беше призив, това не е задължение, не е и право на министъра да се меси в работата на ВиК операторите“, продължи Иванов