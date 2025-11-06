Задържан е мъж, представил чужд паспорт на Аерогара-София

Мъж е представил пред служители на ГКПП на Аерогара-София чужд паспорт, като това е извършено в условията на продължавано престъпление с две деяния. Мъжът е привлечен към наказателна отговорност, съобщи Софийската районна прокуратура.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 03.11.2025 г. около 22,30 часа на летище София-Терминал 2 в гр. София 61-годишният обвиняем си е служил с чужд временен паспорт с цел да заблуди относно самоличността си длъжностните лица - младши инспектор и след това командир на отделение в ГКПП-Аерогара-София.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ до 2 години или пробация, или глоба от 100 до 300 лева.

Мъжът е многократно осъждан. Предвид възможността да извърши престъпление, той е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор.

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.