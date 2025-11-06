IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 59

Задържан е мъж, представил чужд паспорт на Аерогара-София

Той е многократно осъждан

06.11.2025 | 13:22 ч. 3
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Мъж е представил пред служители на ГКПП на Аерогара-София чужд паспорт, като това е извършено в условията на продължавано престъпление с две деяния. Мъжът е привлечен към наказателна отговорност, съобщи Софийската районна прокуратура.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 03.11.2025 г. около 22,30 часа на летище София-Терминал 2 в гр. София 61-годишният обвиняем си е служил с чужд временен паспорт с цел да заблуди относно самоличността си длъжностните лица - младши инспектор и след това командир на отделение в ГКПП-Аерогара-София.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ до 2 години или пробация, или глоба от 100 до 300 лева.

Мъжът е многократно осъждан. Предвид възможността да извърши престъпление, той е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор.

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

чужд паспорт Аерогара София Софийска районна прокуратура
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem