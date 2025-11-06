Депутатите отхвърлиха ветото на президента за продажбата на "Лукойл"

Парламентът отхвърли ветото на президента Румен Радев и прие повторно Закона за допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите със 125 гласа „за“, 74 „против“ и без въздържали се.

Приетите отново промени предвиждат продажбата на активи на руската нефтодобивна компания „Лукойл" в България да става само след решение на Министерския съвет при налично положително становище на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

В подкрепа на промените гласуваха от ГЕРБ-СДС, „ДПС – Ново начало“, „БСП – Обединена левица“, „Има такъв народ“, един депутат от „Алианс за права и свободи“ (АПС) и трима нечленуващи в група. Против бяха от „Продължаваме промяната – Демократична България“, „Възраждане“, 12 народни представители от АПС и групата на „Морал, единство, чест“ (МЕЧ). „Величие“ не участваха в гласуването.

По-рано днес заседанието на парламента беше прекъснато и в почивката се състоя извънредно заседание на Комисията по енергетика, която отхвърли ветото на държавния глава върху промените в Закона за насърчаване на инвестициите. След това точката беше включена и в дневния ред на пленарното заседание.

В мотивите към ветото държавният глава изтъкна, че Законът поставя МС във функционална и оперативна зависимост от становище на ДАНС, което е конституционно недопустимо. Той посочи още, че в документа "има уредена процедура по скрининг на чуждестранни инвестиции, които потенциално биха могли да застрашат националната сигурност".

"В тази процедура се отчита не само становището на ДАНС по евентуални сделки, но също така и становището на Държавна агенция „Разузнаване“, както и на редица други държавни органи. Налагането на допълнителни условия за конкретно определени фирми не е съобразено и с изискванията на правото на Европейския съюз и противоречи както на буквата, така и на смисъла на Закона за нормативните актове”, твърди президентът.

По време на дебата депутатът от Продължаваме промяната - Демократична България" подчертаха, че законът не обяснява трансграничния си ефект:

"Може ли някой от вносителите да ми обясни как ДАНС би спряла сделка за прехвърляне на акции или дялове в Кипър? Аз ще ви кажа – няма как", заяви Васил Стефанов. Единственото нещо, което ще се случи тук, е новият собственик да подаде декларация за промяна на действителните собственици в Търговския регистър на България по отношение на "Лукойл Нефтохим Бургас", добави той. Той прогнозира, че законът вероятно ще бъде оспорен пред Конституционния съд.

От "Възраждане", заявиха, че мотивите на президента за връщането на закона за ново разглеждане потвърждават техните опасения. Искра Михайлова обърна внимание на засилената роля на ДАНС в процеса, като предупреди, че решенията на службата ще могат да се влияят от политически натиск вместо да се гарантира националната сигурност:

"Заложници сме на председател на една политическа организация, която управлява цялото мнозинство в Народното събрание и Министерския съвет. Няма да решим положително за "Лукойл" този закон. Напротив. Отваряме врати за изключителни машинации и просто забравяме, че България е правова държава", заяви Михайлова.

Депутатът Станислав Анастасов от "ДПС - Ново начало" коментира критиките на "Възраждане":

"Вие от "Възраждане" сте последователни в позицията си, защитавате си руския интерес. Това сме го приели, обаче не направихте добра услуга на президента чичо Румен с тези изказвания, защото ако той не го прави по любов към Русия, значи го прави от някакви други мотивации".