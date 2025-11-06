IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 108

За рекорден 11-ти път: Комисията за контрол над службите за сигурност не проведе заседание

Причината за проваленото заседание е липса на кворум

06.11.2025 | 19:18 ч. 8
БГНЕС

БГНЕС

За 11-и пореден път Парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщени не успя да проведе заседание поради липса на кворум. 

В дневния ред беше заложено изслушването на и. ф. председател на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) Деньо Денев относно състоянието на запасите от горива за извънредни ситуации и на целевите запаси от нефтопродукти, необходими за преодоляването на евентуален сериозен недостиг. Също така и изслушването му относно дейността на групировката "КУБ" на територията на България.

В дневния ред присъстваше и изслушването на началника на Националната служба за охрана (НСО) Емил Тонев относно това кои народни представители и на какво основание ползват охрана.

Пред медиите председателстващият комисията Златан Златанов от ПГ на “Възраждане“ посочи, че представителите на ГЕРБ-СДС, "БСП-Обединена левица", ИТН, "ДПС- Ново Начало" и понякога тези на „Алианс за права и свободи“ провалят заседанията.
 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

парламентарна комисия заседание кворум НСО партии
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem